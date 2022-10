Ripulita l'area del 'Pantanella': i volontari de 'La via della Felicità' in azione in zona Macchia Gialla

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Week-end di lavoro per i volontari de 'La Via della Felicità', che si sono dati nuovamente appuntamento al Parco Pantanella, in zona Macchia Gialla, per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi. I volontari hanno trovato molta plastica e alluminio abbandonati, ma non solo. Sono stati ritrovati anche pezzi di ferro, sacchetti e vetri, per un totale di più di venti sacchi di rifiuti raccolti.

I risultati di una cultura basata sull’uso e sullo spreco degli oggetti di plastica monouso sono ben visibili ovunque. Secondo quanto confermato da una recente stima, i rifiuti di plastica inquinano sempre più gli oceani: basti pensare che entro il 2050 il peso delle plastiche presenti nei mari sarà superiore a quello dei pesci. La plastica è una delle sette aree chiave ed è, secondo la Commissione Europea, uno degli elementi cruciali per raggiungere un'economia circolare nell'UE entro il 2050.

La responsabile de La Via della Felicità, Marina Biancardino, un po’ amareggiata, vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità: “Dà il buon esempio. […] Un ciottolo, gettato in acqua, può creare onde fino alla spiaggia più lontana.” Questo per sottolineare, che non è sufficiente raccogliere i rifiuti abbandonati, ma bisogna creare una cultura di rispetto per il proprio ambiente, soprattutto sui giovani, che saranno il futuro della società. Le iniziative dei volontari continueranno nei prossimi week-end. Per avere maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com