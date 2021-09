L'estate della Croce Rossa, volontari in azione nel 'pronto soccorso' dei giochi estivi dell'Opera San Michele

La presidente del Comitato, Renata Fulchino: "Un grande sforzo che ci rende orgogliosi per tutto quello che il Comitato di Foggia della Croce Rossa Italiana, riesce a fare per collaborare con la città e sostenere la popolazione”

Proseguono, a ritmo serrato, le attività del comitato della Croce rossa italiana di Foggia, particolarmente attivo anche nei mesi estivi. Sono stati una trentina, infatti, i volontari del Comitato di Foggia impegnati da giugno ad oggi in attività di pronto soccorso ed ambulatorio all’Opera San Michele Arcangelo, in occasione dei giochi estivi.

Dal 28 giugno al 23 luglio i volontari sono stati impegnati per le attività gestite direttamente dalla parrocchia mentre, dal 23 agosto e fino al 10 settembre saranno impegnati, in occasione delle attività rivolte a ragazzi dai 4 ai 10 anni, organizzate dalla Cooperativa Hope, sempre nei locali e nell’oratorio della parrocchia foggiana.

“La Croce Rossa – ha spiegato il presidente del Comitato di Foggia Renata Fulchino – ha aderito molto volentieri all’invito della parrocchia San Michele Arcangelo di Foggia per supportare questa attività. I nostri volontari sono stati impegnati per tutti i mesi estivi senza dimenticare che sono proseguiti anche i servizi tradizionali come la distribuzione di viveri alle persone in difficoltà economiche o il trasporto di pazienti infermi. Un grande sforzo che ci rende orgogliosi per tutto quello che il Comitato di Foggia della Croce Rossa Italiana, riesce a fare per collaborare con la città e sostenere la popolazione”.