Luxuria "eternamente grata" a Maurizio Costanzo: "Mi fece riappacificare con mia madre"

La foggiana Vladimir Luxuria ricorda Maurizio Costanzo, innovatore della televisione e inventore del talk-show deceduto quest'oggi, all'età di 84 anni.

Il ricordo dell'ex parlamentare, il cui nome viene spesso indicato come candidata sindaco per la città di Foggia, scava nel personale e torna indietro nel tempo: "Era il 1998, ero agli inizi, ancora intimidita e smarrita. Mi ospitasti al Maurizio Costanzo Show per raccontare la mia storia e invitasti mia madre per riappacificarmi con lei sul tuo palco", ricorda. "Hai migliorato la mia vita. La mia gratitudine sarà eterna". Da quel momento in poi, Luxuria rinsaldò il rapporto con la madre, che divenne la sua prima sostenitrice.