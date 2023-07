L’Abbazia di Calena apre al pubblico, ora è fruibile a tutti: partono le visite guidate a cura della Pro Loco

Da oggi è possibile prenotare le visite guidate per l’Abbazia di Santa Maria di Calena, nella piana di Peschici. Ad annunciarlo è la Pro Loco.

Meno di una settimana fa, aveva comunicato che era stato siglato un protocollo d’intesa con i componenti della famiglia Martucci, proprietaria del complesso, per renderlo fruibile alla comunità. Dalla Pro Loco presieduta da Vincenzo De Nittis parlavano di un evento storico, accolto con entusiasmo dai garganici affezionati all’Abbazia, una tra le più antiche d’Italia.

La prima visita è in programma venerdì 21 luglio, di mattina. Saranno formati gruppi di 15-20 persone a visita, accompagnati da una guida specializzata, Carmela Pupillo. Il costo a persona è pari a 2 euro. La Pro Loco stima che saranno organizzate visite da una a due volte a settimana, indicativamente.

È possibile prenotare presso l’infopoint turistico di via Magenta 3 a Peschici, oppure telefonando allo 0884-964966.

Finora chiuso al pubblico, il complesso badiale, considerato tra i più antichi monasteri d’Europa, fu eretto dai Benedettini. La sua esistenza è attestata nell’XI secolo, ma probabilmente un antico insediamento esisteva già nell’IX secolo.

Sono ancora presenti i resti del chiostro, un pozzo del sedicesimo secolo, e le due chiese di Santa Maria delle Grazie. Dal 2004 l’Abbazia è stata sempre segnalata per il censimento dei Luoghi del Cuore del Fai. Per anni, in tanti avevano lavorato per rendere fruibile il bene e, da ultimo, era stato Domenico Martucci, a ufficializzare il suo proposito di aprirla a turisti e visitatori, dopo uno stallo durato 30 anni.