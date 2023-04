"Siamo qui per imparare a lottare da voi". Sorrisi rossoneri a 'Casa Sollievo', NicoForza fa gli onori di casa

Il direttore commerciale Pino Stefanini: "I vostri goal sono molto più importanti dei nostri. Voi combattete per la vita. Non vediamo l’ora di avervi ospiti sulle tribune dello Zaccheria, quanto prima. È una promessa"

Sorrisi e gadget rossoneri a 'Casa Sollievo della Sofferenza'. Ieri mattina, i giocatori del Calcio Foggia 1920 hanno raggiunto il reparto diOncoematologia Pediatrica dell'ospedale di San Pio, per fare visita ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e agli operatori sanitari del reparto.

Accompagnati dal direttore commerciale Pino Stefanini, dirigenti, tecnici e calciatori sono stati ricevuti nella sala multimediale del Poliambulatorio dal direttore amministrativo dell’ospedale, Michele Giuliani. Qui, tra i pazienti che hanno accolto la squadra, c’era anche Niccolò Basta, lo youtuber tifosissimo del Foggia che da anni racconta la sua malattia sul canale youtube con il nome di NicoForza.

"La vostra visita qui in reparto - ha spiegato Niccolò - mi riempie di gioia e mi emoziona. La malattia è la mia partita più importante, per me il calcio è molto di più una passione. Non dimenticherò mai tutto l’incoraggiamento che dal 2018 mi riservate e soprattutto quel giorno in cui scesi in campo allo Zaccheria per ricevere i cori di incoraggiamento dei tifosi".

Poi una piccola rappresentanza del gruppo, guidati dal capitano Davide Di Pasquale e dal capocannoniere Roberto Ogunseye, ha portato personalmente i doni ai piccoli ricoverati all’interno del reparto: palloni autografati, divise da calcio, uova di Pasqua, gagliardetti e tanti gadget.

"Siamo qui per imparare da voi – ha sottolineato Pino Stefanini – i vostri goal, i vostri obiettivi sono molto più importanti dei nostri. Voi combattete per la vita. Per quanto possibile, abbiamo chiesto e ottenuto all’ospedale di potervi dedicare un’ora di svago e siamo felici di potervi dire che vi siamo vicini. Non vediamo l’ora di avervi ospiti sulle tribune dello Zaccheria, quanto prima. Per noi sarà un giorno speciale. È una promessa".

