Nasce il 'pass' per ammirare i Faraglioni di Mattinata, cartolina del Gargano e della Puglia nel mondo

Dal lunedì al venerdì 15 persone per fascia oraria (alle ore 9, alle ore 17.30, alle ore 18.30) potranno prenotare almeno 48 ore prima una visita di 30 minuti per fotografare e ammirare da vicino la bellezza della spiaggia più esclusiva del Gargano: Baia dei Mergoli, la spiaggia dei meravigliosi Faraglioni di Mattinata cartolina del Gargano e della Puglia nel mondo.

La novità di questa estate per Baia dei Mergoli ed i suoi faraglioni arriva dalla delibera n.121 del 17 giugno scorso della Giunta comunale che rende ancor più fruibile questa meraviglia che tutto il mondo ammira.

Infatti, oltre ai 20 pass giornalieri per accedere alla balneazione (non prenotabili da ritirare direttamente all’info point turistico), da lunedì 28 giugno 2021 ci sarà la possibilità per 45 persone al giorno (in tre diversi gruppi in altrettante fasce orarie) di poter accedere per mezz'ora alla Baia per visitarla e fotografarla, con le seguenti modalità, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 9.30, dalle 17.30 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.

Inoltre, sarà consentito l'accesso ad un numero massimo di 15 persone - per fascia oraria per una durata massimo di mezz'ora - che potranno esclusivamente visitare e fotografare. I turisti che intendono solo visitare questo tratto di costa e non fermarsi in spiaggia, potranno rivolgersi all'Info point turistico per le prenotazioni almeno 48 ore prima.

È consigliato arrivare alla Baia (Sp 53 per Vieste) almeno 15 minuti prima dell'inizio della visita e si potrà parcheggiare nell'apposito spazio (a pagamento). Un'opportunità in più quella voluta dall'Amministrazione comunale del sindaco Michele Bisceglia per condividere e rendere fruibile la bellezza di un luogo incantevole, set di foto e selfie unici e spettacolari, da vivere e raccontare.

“Una grande novità per questa estate 2021 fatta di nuovi inizi. Lanciamo l’iniziativa ‘Open Faraglioni: un mare di emozioni’ per dare la possibilità ai tanti turisti di ammirare anche per un istante la nostra meravigliosa, fragile ed esclusiva Baia e quindi visitare, fotografare ed emozionarsi di fronte a tanta bellezza” - dichiara il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia. “È un dovere di ognuno di noi preservare un patrimonio così importante, così fragile e così prezioso. Questi pass extra, oltre ai pass giornalieri, ci aiutano a coniugare da un lato la tutela e la salvaguardia e dall’altro la valorizzazione e promozione del nostro meraviglioso territorio. Mattinata città aperta: aperta ai turisti, aperta alla condivisione delle emozioni e della sua bellezza” - aggiunge il Primo cittadino.

“Oltre ai 20 pass giornalieri abbiamo deciso un’apertura extra con la preziosa collaborazione dei privati e dare quindi questa importante opportunità ai tanti turisti che visitano il nostro territorio. Fotografate i nostri Faraglioni e condividete le vostre emozioni” - l’invito dell’Assessore all’Industria turistica di Mattinata, Paolo Valente.

TUTTE LE INFORMAZIONI E LE FOTO

Per info: Info Point Mattinata (Via delle Camelie presso Palazzo Mantuano)

tel. +39 0884 597291 o turismo@comune.mattinata.fg.it

www.facebook.com/InfoPointMattinata - www.instagram.com/InfopointMattinata