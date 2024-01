I vini di Cantina Saracino 'cantano' a Sanremo

Anche i vini della Cantina Saracino Puglia “canteranno” al Festival di Sanremo in programma dal 4 all’11 febbraio 2024. Le etichette in procinto di partire con destinazione la “città dei fiori” si integreranno con i menù della chef aprutina Rosalba Marte in una delle quattro di gala esclusive che si terrà il 7 febbraio al Victoria Morgana Bay, uno dei ristoranti più esclusivi della Liguria. L’executive chef originaria di San Salvo, in provincia di Chieti, è ormai alla sua ottava partecipazione alla kermesse canora più rinomata d’Italia.

Tutto verrà organizzato prestando attenzione, dalla scelta degli ingredienti e di prodotti e vini per i piatti a cene che sono state allestite prima dal team per aumentare l’affiatamento tra i loro componenti. Tutto questo in vista della trasferta in terra ligure.

"Un momento di grande visibilità per il nostro brand ma anche per il Territorio – commenta l’enologo Simone Saracino, founder e manager della maison che ha diffuso la notizia -. Sanremo rappresenta una grande vetrina, con l’attenzione di media e steakholder di tutto il mondo. Esserci sarà veramente bello e importante. E di questo vorrei ringraziare chef Rosalba Marte autentica protagonista di questo progetto".

L’azienda di San Severo farà degustare i vini Lucido (Bombino bianco), Levigato (Rosato nero di Troia) e Bucciardato (Rosso nero di Troia). Saracino Puglia(www.saracinopuglia.it) è una delle ultime nate tra le aziende del panorama enologico di San Severo ma si è subito ricavata una nicchia con una selezione di vini autoctoni e una professionalità in continua crescita.

"Il piacere di quella sensazione – aggiunge Simone Saracino - ha suscitato in me un sogno: produrre vini che rappresentassero la mia terra. Le vigne e le cantine le ho sempre definite come un teatro, un luogo di cultura e di estremo fascino. Sentivo di rispondere al richiamo di questa cultura e il modo migliore per farlo è stato studiare Viticoltura ed Enologia; contemporaneamente ho vissuto ogni stagione di vendemmia collaborando con le cantine del territorio dove mi trovavo".