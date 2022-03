Il Gargano protagonista del Lotto: tre vincite a Vieste, ciascuna da oltre 10mila euro

La Puglia torna protagonista grazie al gioco del Lotto. Infatti, nel concorso dello scorso sabato 19 marzo, secondo quanto riporta Agipronews, sono arrivati tre premi da 10.375 euro a Vieste, in provincia di Foggia, per un totale di oltre 31 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 228 milioni da inizio anno.