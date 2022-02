A Vieste vinti oltre 23mila euro al gioco del Lotto

La Puglia torna a sorridere grazie al Lotto. Nel concorso di ieri 3 febbraio sono state centrate due vincite per un totale di 36.725 euro. La prima ha visto protagonista Vieste, in provincia di Foggia, con un fortunato giocatore che ha portato a casa 23.750 euro, mentre un'altra vincita ha premiato Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con 12.975 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5 milioni di euro, per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno. Nei giorni scorsi a Foggia un fortunato giocatore aveva vinto 113mila euro con una quaterna.