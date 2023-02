A Foggia c’è un nuovo milionario, è festa nella ricevitoria di Nardino: "Se vuoi farmi un regalo sono qua"

Il titolare della tabaccheria dov'è stata giocata una delle 90 quote da 4.123.704,71 euro del sistema vincente del SuperEnalotto spera in una ricompensa

“La Tabaccheria Impagnatiello è lieta di annunciare la nascita a Foggia di un nuovo milionario… Vinti 4.123.704,71 euro. Scusate se è poco!”. La storica rivendita di Leonardo Impagnatiello, per tutti Nardino, in via Crispi 26, oggi è tappezzata di copie del sistema vincente del SuperEnalotto da 371.133.424,51 milioni di euro. Una delle 90 quote del sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal è stata venduta qui.

Nardino Impagnatiello, 88 anni, è un’istituzione nei Quartieri Settecenteschi, fiero che la sua sia una delle prime licenze in Italia, dal lontano 1963. “Questa è la ricevitoria più anziana, non solo di Foggia ma di tutta Italia. Sono 60 anni che gestisco questa ricevitoria e questa è la vincita più grande mai fatta, grazie a mio figlio che ha esposto il sistema a caratura. Con 5 euro hanno vinto”.

Le quote da 5 euro sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori. Il titolare della rivendita spera in una ricompensa: “Dicono che a noi non tocca niente. Se questa persona ha un po’ di coscienza, il sistema a caratura l’ho preso io e lui l’ha pagato, ma l’autore sono io”. E chissà che l’anonimo scommettitore non si faccia vivo con un omaggio proprio quando ricorrono i suoi 60 anni di attività.