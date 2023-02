Beffato dalla Dea Bendata, non è milionario per un soffio: “Ho fatto il pari e dispari, poi ho lasciato il biglietto”

Nella ricevitoria di Nardino Impagnatiello, storico tabaccaio di Foggia, in via Crispi, ai Quartieri Settecenteschi, oggi non si parla d’altro: “Se ha vinto un poverello mi fa piacere”, “Sono contento, comunque hanno vinto 90 persone”, dicono gli avventori. Una quota del ‘6’ da record del SuperEnalotto è stata giocata proprio qui

Ma nella rivendita c’è un giocatore alquanto amareggiato: si è fatto scappare la schedina fortunata da 4.123.704,71 euro. “Avevo appena finito di giocare le mie schedine, circa 10 euro di SuperEnalotto, e avevo a dieci centimetri dal mio viso questo biglietto vincente”, racconta. Ha fatto il pari e dispari, poi ha deciso di non giocarla: troppe 90 quote, fossero state meno l’avrebbe presa a occhi chiusi. Dietro di lui c’era il futuro milionario. “Sono rammaricato, perché è una cifra abbastanza sostanziosa, però sono contentissimo per chi ha vinto”, dice oggi, sperando in cuor suo che l’appuntamento con la Dea Bendata sia solo rimandato.