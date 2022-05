Colpo grosso nel Foggiano: punta 4 euro sulla ruota Nazionale e ne vince 216mila

Un fortunato giocatore di Stornara, come riporta Agipronews, ha puntato 4 euro sui numeri 6-17-47-77 sulla ruota nazionale, centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna con l'opzione Lottopiù. La vincita entra nella Top 10 delle più alte dell'anno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 429,8 milioni dall'inizio dell'anno.