La ruota di Bari porta fortuna a Manfredonia: giocatore fa quaterna e vince 124 mila euro al Lotto

Finisce a Manfredonia, in provincia di Foggia, la più alta vincita realizzata al Lotto nel concorso di sabato 12 dicembre. Qui - fa sapere l'agenzia Agimeg - una quaterna, a fronte di una spesa complessiva di 3 euro, ha pagato 124.750 euro grazie a una giocata sulla ruota di Bari. Ruota pugliese protagonista anche di altre quattro delle dieci vincite più alte di giornata, tra cui quella da 14.375 euro centrata in provincia di Belluno (terzo posto in classifica) e quella di Torre del Greco (NA) da 13.500 euro (in quarta posizione).

Il 10eLotto premia invece Fossano, in provincia di Cuneo, con 50 mila euro per effetto di un 'nove' realizzato mettendo in gioco dieci numeri. Secondo posto per i 25 mila euro vinti a Pavia, terzo gradino del podio per le due vincite da 20 mila euro finite a Pietrasanta (Lucca) e Milano. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 4 miliardi di euro. La vincita più alta del 2020 finora è stata quella da 373.500 euro per il Lotto, realizzata a Crema lo scorso 19 settembre, mentre per il 10eLotto i 2,5 milioni di euro vinti a Milano nel concorso del 17 ottobre. cr/AGIMEG