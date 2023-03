Paolo e Antonia super a 'I Soliti Ignoti': i fratelli di Ischitella indovinano il parente misterioso e vincono 103mila euro

Ischitella festeggia Antonia e Paolo D'Andrea, vincitori a 'I Soliti Ignoti' di 103mila euro in gettoni d'oro. La registrazione della puntata è andata in onda ieri sera 29 marzo: "Questa sera abbiamo rivissuto esattamente le forti emozioni di quel giorno!" il commento di Antonia sui social: "Mi ha convinto mio fratello a venire" ha detto la ragazza ad Amadeus.

Straordinari e divertenti, Paolo e Antonia non hanno avuto dubbi sul parente misterioso di Federico di 21 anni, appunto l'ottico Cinzia: "Siamo sicuri che sia l'ignoto numero 8". Forte del detto 'Chi non risica non rosica', Paolo ha convinto la sorella a non dimezzare: "Non ci andiamo a confondere le idee".

Dopo un tiramolla durato qualche minuto, Antonia ha lasciato fare a Paolo: "Confermiamo" (guarda qui la puntata).