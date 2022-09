Entra in una tabaccheria di via Rosati, compra un 'Gratta e Vinci' e scopre di aver vinto 500mila euro

La fortuna bacia Foggia. Con un Gratta e Vinci da 5 euro, presso la tabaccheria di via Rosati 54, ne sono stati vinti 500mila. E' la prima volta che accade nell'attività commerciale di Raffaele Paciello. Con un 'Numerissimi' da 5 euro: 28, 42, 46 e 80 i numeri fortunati.

In provincia di Foggia una vincita così importante non si registrava da almeno un anno, quando un pensionato di 80 anni di San Nicandro Garganico, grazie a un 5+1 centrato al Superenalotto, aveva vinto ben 500mila euro (la storia). Nello stesso anno, il 12 febbraio, con un Mega Miliardario da 10 euro, un giocatore di Accadia aveva strappato una vincita da mezzo milione di euro. Stesso biglietto che nel 2019 aveva portato fortuna a un acquirente di una ricevitoria sulla provinciale 99. La vincita più alta degli ultimi anni resta quella del maggio 2020 a Vieste, quando con un maxi miliardario da 20 euro ne sono stati vinti 5 milioni. Stessa cifra incassata dal fortunato vincitore di una tabaccheria in zona Macchia Gialla, a Foggia, nel 2011 (leggi). Di 7 milioni la vincita più alta mai realizzata in città e in Capitanata con un Gratta e Vinci, quella del mese di giugno 2017 in viale Candelaro. Tuttavia amara, se si tiene conto del fatto che finì nel mirino della GdF (leggi qui).