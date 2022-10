10eLotto: vinti 50mila euro sul Gargano

Come riporta Agipronews, in provincia di Foggia, precisamente a Vieste, è stato centrato un 9 oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.

Come si gioca

Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore con il quale puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. E’ possibile giocare da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€, per ciascuna delle tre modalità d’estrazione. Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente 10eLotto verranno estratti due numeri oro. Aggiungendo l’opzione 'Numero oro' alla giocata, se il 'Numero oro' estratto è tra i numeri giocati, si accede a premi più ricchi del 10eLotto base. Aggiungendo l’opzione 'Doppio oro', se tra i numeri giocati sono presenti entrambi i numeri oro estratti, si accede a premi ancora più ricchi del 10eLotto base. Selezionando il 'Numero oro' il costo della giocata raddoppia. Selezionando il doppio oro il costo della giocata triplica.

Aggiungendo l’opzione Extra si partecipa, con gli stessi numeri, all’estrazione di 15 numeri tra i 70 non eulterioristratti al 10eLotto.

Si hanno a disposizione tre tipologie di estrazione:

Estrazione ogni 5 minuti

Si confrontano i numeri giocati con i 20 numeri estratti nel corso di apposite estrazioni comuni a tutti i giocatori effettuate ad intervalli di 5 minuti l'una dall'altra, tutti i giorni dalle ore 00.00 fino alle ore 24.00. È possibile ripetere la stessa giocata per più estrazioni consecutive fino ad un massimo di 50 o ripetere la giocata sino a 20 volte (giocate multiple).

Estrazione del Lotto

Si confrontano i numeri giocati con i 20 numeri delle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Lotto iniziando dalla Ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico (la Ruota Nazionale è sempre esclusa). In caso di numeri ripetuti, si considerano anche quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario, È possibile ripetere la stessa giocata per più estrazioni consecutive fino ad un massimo di 50 o ripetere la giocata sino a 20 volte (giocate multiple).

Estrazione Immediata

In questo caso si confrontano i numeri giocati con i 20 estratti assegnati dal sistema contestualmente alla giocata e stampati sullo scontrino di gioco. È possibile ripetere la stessa giocata per più estrazioni fino ad un massimo di 50.