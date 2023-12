I vigili del fuoco 'aiutanti' di Babbo Natale in ospedale: "I bambini sono la nostra priorità"

All'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza', Babbo Natale indossa il caschetto rosso e si cala con una fune dal tetto del Poliambulatorio di San Giovanni Rotondo con un sacco pieno zeppo di regali. Quelli che i bambini e i ragazzi ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di San Pio non potranno scartare nelle loro case.

Ad interrompere, anche se solo momentaneamente, la routine sanitaria e portare una ventata di positività nei reparti e nelle corsie ospedaliere, sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che hanno raggiunto ieri l'ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza e oggi il Policlinico di Foggia con un carico di giochi per tutti i degenti.

I doni sono stati acquistati nelle scorse settimane, grazie ad una raccolta fondi promossa all'interno del Comando di via Napoli: "I colleghi sono molto sensibili alla causa e non si sono risparmiati", spiega a FoggiaToday il comandante provinciale ing. Domenico De Pinto, che ringrazia la collaborazione dei commercianti e ricorda come il corpo nazionale dei vigili del fuoco sia legato a doppio filo al mondo dell'infanzia, anche nella veste di ambasciatore Unicef per l'Italia.

"Siamo riusciti ad acquistare oltre un centinaio di giochi per i bambini ricoverati. Sono loro la nostra priorità", aggiunge. "Abbiamo avviato una tradizione che non vogliamo interrompere: in questi due giorni abbiamo fatto il 'pieno' dei sorrisi sinceri e stupiti dei bambini, e questo ci darà la carica per fare sempre meglio. Abbiamo iniziato con la giornata di Santa Barbara, quando abbiamo ospitato oltre 300 bambini nel Comando di via Napoli e adesso abbiamo voluto raggiungere quanti non sono potuti venire nel comando".

A sorprendere i 'piccoli guerrieri' che, in quelle stanze, combattono ogni giorno contro un nemico silenzioso e subdolo anche le mascotte di due supereroi tra i più amati dai bambini. Dopo la spedizione natalizia di ieri, a San Giovanni Rotondo, nella giornata di oggi, una delegazione dei vigili del fuoco ha raggiunto anche i reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Dauno: "Il nostro obiettivo era regalare un momento di serenità ai piccoli e alle loro famiglie, nella speranza di una pronta guarigione", conclude.