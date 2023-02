La pasticceria 'Falcone' di Vieste premiata per la sua colomba: è tra le 20 migliori d’Italia

La 'Pasticceria Falcone' di Vieste è tra le 20 finaliste del prestigioso concorso “Divina Colomba”, che decreterà la Colomba migliore d’Italia 2023.

Dopo una lunga fase di selezione che ha visto la partecipazione di ben 246 concorrenti provenienti da tutta Italia, la colomba del pasticcere Michele Falcone ha saputo distinguersi per la sua qualità e originalità, guadagnando un posto tra le migliori 20 d’Italia.

Il successo della pasticceria Falcone è un grande motivo di orgoglio per tutto il territorio del Gargano, che si conferma sempre più una realtà gastronomica di eccellenza, grazie all’impegno e alla passione di giovani imprenditori. Il vincitore del titolo di “Colomba migliore d’Italia” sarà decretato il prossimo 13 marzo a Bari, durante la Levante Prof, la più importante fiera dell’agroalimentare del sud Italia, alla presenza di Giambattista Montanari, uno dei maggiori esperti lievitisti italiani.

Michele ha espresso grande soddisfazione per l’importante riconoscimento ottenuto: “Essere tra le 20 colombe migliori d’Italia è un grande risultato per noi, che ci spinge a continuare ad applicarci per offrire prodotti sempre più apprezzati dai nostri clienti, anche a livello nazionale”.