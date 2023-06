Vieste è il mare più bello della Puglia

Con '5 vele', Vieste, Nardò e Porto Cesareo comandano la classifica del mare più bello della Puglia. E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano, che passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le cinque vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

La Puglia è sul terzo gradino del podio con tre comuni a 5 vele. La regione è divisa in dodici comprensori, dal Gargano fino al Basso Salento adriatico. Quattro vele a Chieuti, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Isole Tremiti, Carovigno, Fasano, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare, Andrano, Castro, Tricase, Melendugno, Gallipoli, Racale e Manduria.

Tre vele Ischitella, Lesina, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano. Bisceglie, Barletta, Margherita di Savoia e Trani. Diso, Santa Cesarea Terme. Otranto, Vernole, Salve, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo e Patù, Castellaneta, Ginosa, Maruggio, Pulsano. Due vele a Peschici e Ugento.

La soddisfazione del sindaco Giuseppe Nobiletti che ha ritirato a Roma, insieme all’assessora al Turismo, Rossella Falcone, l’importante riconoscimento: “Dopo la Bandiera Blu, un altro prestigioso riconoscimento che certifica l'obiettivo su nuove forme di turismo legate non solo alla bellezza, ma anche ad un'offerta di vacanza accattivante, originale e rispettosa dell'ambiente e del paesaggio. Ancora una volta si riconosce l'ottimo lavoro svolto in questi anni dall'intera amministrazione che mi onoro di rappresentare. Solo 21 località in Italia, tre in Puglia, possono fregiarsi di questo ambito riconoscimento, e Vieste c’è”.