Vieste, a spasso sul lungomare abbracciati dalle 'mani giganti' di Lorenzo Quinn

Arriva a Vieste ‘Building Bridges - Costruendo Ponti’ la celebre scultura dell’artista Lorenzo Quinn. Composta da sei paia di mani, alte 15 metri e larghe 20, l’opera farà bella mostra di sé sul lungomare di Marina Piccola dall’8 giugno fino al 10 settembre. Alla cerimonia di inaugurazione che si terrà alle 19.30 parteciperanno anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento cultura e turismo della Regione Puglia Aldo Patruno, l’assessore al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale. Durante la serata è previsto lo spettacolo di ‘ResExtensa’, compagnia di danza in volo assistito integrato e inclusivo per danzatori professionisti e persone con disabilità fisiche o psico-fisiche.

L’opera, che torna in Italia dopo 4 anni (fu presentata per la prima volta nel 2019 alla 58^ Biennale di Venezia) e che sarà inoltre parte integrante di ‘Vieste in Love’ dal 4 al 10 settembre, simboleggia la volontà di superare il concetto di differenza in vari aspetti della vita: geografici, filosofici, culturali ed emotivi. Alla luce di ciò, il ponte diviene un emblema che collega, unisce ed abbatte le divergenze culturali a favore di un mondo pacifico.

“Abbiamo inseguito Lorenzo Quinn per quattro anni. Volevo fortissimamente le sue mani a Vieste, che è indiscutibilmente la città dell’amore. Abbiamo creato un evento, la Vieste in Love, che celebra questo sentimento universale e crediamo che l’opera che avremo l’onore di ospitare per tre mesi nella nostra città sia il modo migliore per lanciare un importante messaggio al mondo intero in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo” ha commentato l’assessore al turismo Rossella Falcone.