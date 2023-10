Vieste in bella mostra con 'Scatta e viralizza'

Il potenziale dei social è immenso, soprattutto per quanto riguarda la promozione turistica. Lo ha capito l’associazione culturale ‘La Maratona Fotografica’ di Vieste che insieme al Comune della cittadina garganica, al consorzio di operatori turistici ‘Gargano Mare’, la ‘Associazione Extralberghiere Gargano’ e il progetto ‘Vieste in Love’ ha ideato l’iniziativa ‘Scatta e viralizza’. L’obiettivo è valorizzare e promuovere la città di Vieste, con le sue molteplici eccellenze, attraverso il racconto di chi l’ha scelta.

Complici l’estate appena trascorsa e le i tanti eventi dei mesi scorsi tra cui la presenza dell’opera ‘Building Bridges’ di Lorenzo Quinn, la perla del Gargano è stata fra le mete più visitate (i pernottamenti hanno superato i due milioni) e, di conseguenza, più fotografate: le spiagge, le falesie, Pizzomunno, i trabucchi, il castello hanno fatto da sfondo agli scatti dei turisti finiti inevitabilmente sui social.

Da qui, dunque, l’idea: invitare a raccontare l’esperienza della vacanza a Vieste con l’hashtag #vieste e #viesteinlove così da allargare la platea dei turisti già innamorati di questo territorio e di quelli che potenzialmente potrebbero esserne attratti, attraverso la condivisione di foto, video, post, story e simili. “Per ottenere una rapida viralizzazione del territorio e ottenere, sulla scia delle emozioni, un forte feedback in termini di prenotazioni per i prossimi mesi del 2023 e per tutto il 2024” spiegano gli ideatori.