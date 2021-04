Medico-violinista suona in corsia: da brividi la tenera ninna nanna ai piccoli pazienti di Mauro Maiorano

Si sono addormentati sulle note di uno specializzando di Ginecologia e Ostetricia, ma diplomato al Conservatorio di musica 'Umberto Giordano' di Foggia nel 2015, i neonati della clinica Ostetrica del Policlinico di Bari. Il violinista Mauro Maiorano, 26 anni, di San Ferdinando di Puglia, ha suonato una ninna nanna speciale per i piccoli.

Al primo anno del corso di specializzazione ha voluto fare questa dedica musicale alle degenti presenti in reparto come regalo di Pasqua: un buon auspicio per tutte le nascite e le rinascite. Sulle note della Ninna Nanna di Brahms i bambini sono apparsi molto rilassati, fanno sapere dal Policlinico che ha pubblicato il video della performance su Instagram. “Tutte le neo mamme - racconta il direttore della clinica, il professor Ettore Cicinelli -hanno apprezzato i brani eseguiti”.