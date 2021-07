Vico è un set all’aperto: teatro diffuso, letture, musica e installazioni nel borgo

Teatro e letture per grandi e piccoli, installazioni di luce a illuminare il cuore del centro storico, il percorso degli innamorati che attraversa il borgo e poi, ancora, i luoghi più significativi che si fanno location nelle serate all’aperto: da Largo del Conte al sagrato di Santa Maria Pura, da piazza San Domenico a chiese, vicoli e larghi del paese.

Vico del Gargano, in questi giorni e fino a metà settembre, si è trasformato nel ‘set multisala’ di una serie incredibile di appuntamenti culturali di grande qualità.

Il percorso degli innamorati sta avendo un grande successo. In 15 tappe, con un cammino interamente pedonale e a senso unico a partire dalle ore 19 e per tutta la notte, i visitatori s’incamminano nel cuore del borgo antico per ammirare piazze, archi, larghi e chiese tenuamente illuminati da installazioni di luce a tema amoroso, per omaggiare il patrono San Valentino. Nel loro percorso, i visitatori sono accompagnati da musica in filodiffusione.

Giovedì 29 luglio, alle ore 20, in piazza San Domenico prenderà il via una rassegna di teatro, laboratori e giochi ludico-educativi per i più piccoli. L’evento d’esordio s’intitola 'Fantasy Mag, viaggio nell’antica Roma'. Il progetto mette insieme teatro, didattica e divertimento attraverso la narrazione recitata. Possono partecipare anche i genitori, così da condividere del tempo divertendosi assieme ai propri figli. L’accesso e la partecipazione sono liberi e gratuiti, ma occorre prenotarsi contattando il 388.1123581. Il 4 agosto, alle ore 21, la Compagnia Avl proporrà 'La Fabbrica dei Sogni', il 5 agosto sarà la volta del Teatro dei Cipis e 'Zio Lupo': una storia ispirata da una fiaba contadina di Italo Calvino.

Il Teatro dei Cipis tornerà il 18 agosto, alle ore 20.30, con 'La Botteca di Zia Franci': laboratori creativi e di manipolazione nel corso dei quali i bambini saranno guidati a un’esperienza a contatto con gli elementi naturali, per poi dedicarsi alla semina di piccoli semi in vasetti di cartone che potranno portare a casa per vederli germogliare (accesso gratuito su prenotazione al 320.8564177). Il 20 agosto, invece, tornerà la Compagnia Avl con 'Puppet Lab': spettacolo teatrale e laboratorio di animazione che coinvolgerà i bambini insegnando loro a costruire puppets. Chiusura il 26 agosto con lo spettacolo di clown e giocoleria 'Arrivano i clown' del Piccolo Teatro.

La terza edizione di 'Un libro per amico' offrirà, fino al 22 agosto, ben 12 appuntamenti con libri e grandi autori. Largo del Conte, uno dei luoghi più belli e suggestivi di Vico del Gargano, sabato 31 luglio accoglierà due volti noti della televisione italiana, due grandi giornalisti: dalle 21.30, Carmen Lasorella incontrerà Aldo Giorgio Salvatori, autore del libro 'Il patto coi lupi', un grande successo editoriale arrivato alla seconda ristampa. Insieme dialogheranno davanti al pubblico di Largo Conte. Domenica 1 agosto, invece, toccherà al professor Gianni De Maso illustrare 'Il pittoresco di Vico del Gargano, nelle opere di Giuseppe Mastromatteo'.

Al Festival di Teatro, Musica, Danza e Burattini 'Voci per Vico', sabato 31 luglio alle 21.30, andrà in scena 'Filippo', un intenso e coinvolgente monologo di Federica Quaglieri a cui seguirà il dibattito con Veronica Gatto, Livia Costarella e la stessa Federica Quaglieri. Quest’anno, il Festival è interamente dedicato alla forza e al dolore espresso dalle donne nella quotidiana lotta contro il fenomeno della violenza che li prende di mira e del femminicidio con 3 serate di danza, 4 di prosa, 2 interamente dedicate ai bambini, 2 concerti jazz, 2 reading letterari accompagnati da altrettanti spettacoli e una mini-rassegna cinematografica.