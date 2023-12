Vico Corridoio, l’orgoglio di Foggia che si illumina in vista del Natale

Vico Corridoio è una stradina ubicata nei pressi di Piazza Mercato, nel cuore del centro storico foggiano, nei quartieri settecenteschi, in una zona carica di folklore che un tempo ospitava il vivace mercato coperto di frutta a verdura che, tra profumi e suoni, animava le giornate di commercianti e residenti. Tra cuoricini appesi ai fili, porte di vecchie botteghe ormai chiuse e decorate con proverbi e citazioni, Vico Corridoio è diventato una vera e propria attrazione turistica, un museo a cielo aperto.

Camminare in questo vicoletto è un po’ come fare un tuffo nel passato, tra antiche tradizioni, ricordi e tanta foggianità. Si trovano vecchie foto in bianco e nero del Foggia calcio dei bei tempi, frasi che ricordano personaggi illustri che vissero nel capoluogo dauno, citazioni, cartoline storiche, pagine di giornali dedicate alla squadra rossonera e tanta nostalgia. Non solo persone anziane amano ricordare la Foggia che fu, ma anche tanti ragazzi che, un po’ spinti dalla voglia di scattare una foto da pubblicare su Instagram con cuoricini e poesie che decorano il “posto del momento”, un po’ per pura curiosità, percorrono la stradina fino a questo momento dimenticata e sconosciuta ora diventata un bagaglio culturale tutto da riscoprire. Dalle antiche tradizioni culinarie, alle attività storiche della città, passando per i personaggi che hanno portato il nome di Foggia in giro per il mondo, la stradina rappresenta la testimonianza dell’identità dei cittadini foggiani.

I cittadini l’hanno trasformata in un museo della storia della città arricchendolo di versi di poesia, testi di canzoni, fotografie in bianco e nero di una Foggia che non c'è più. C'è un’effigie di San Pio, una foto di Peppino Cuttano 'Il macellaio', l'abbecedario di Anna Maria Romano, in alto una schiera di cappelli in Paglia.

Così, tassello su tassello, Vico Corridoio, in pieno centro storico di Foggia, si è trasformato nel vicolo della storia, delle radici. Qui si respira un'atmosfera d'altri tempi. Ci sono cassette in legno su cui sono stati incisi i nomi dei cittadini più illustri della città: Francesco Marcone, ucciso dalla mafia nel 1995, i musicisti Renzo Arbore e Ninni Maina, il filosofo Giuseppe Rosati e il duo comico Pio e Amedeo e molti altri.

Così Pio e Amedeo si ritrovano accanto al sismologo Vincenzo Nigri, Vincenzo Lanza a Bartolomeo da Foggia, Francesco Ricciardi al musicista Radesca. Tanti i nomi dei foggiani illustri che si susseguono lungo il vicoletto. Petronilla Vaccariello, una foggiana insegnante di scuola materna e istruttrice di calcio giovanile nata e cresciuta in quelle viuzze, insieme ad alcuni commercianti del posto, hanno deciso di far tornare a vivere il loro amato vicoletto, che fino ad alcuni decenni fa pullulava di diverse botteghe artigiane, restituendo l’antica luce e il colore al vicolo con tutto quello che è storia, dal Foggia Calcio a Federico II.

Petronilla, che da cinquant’ anni vive nella zona di via Manzoni-Piazza Mercato, in piena pandemia di Covid-19 con secchio, pennello, vernice, candeggina e tanto olio di gomito è scesa da casa per provare a ripulire quell’angolo del centro storico abbandonato a se stesso da ormai troppo tempo. In Petronilla e nei commercianti di Vico Corridoio traspare emozione e tanta voglia di far qualcosa per la loro città di raccontare nel vicoletto tutto l’orgoglio di essere foggiani.

Tanti si fermano ad osservare la foto del Bar Cupo, ad esempio, ricordano le ottime granite al limone e le scorpacciate di dolci e gelati. Tutti hanno un ricordo che li lega ai luoghi simbolo della città. Vico Corridoio è diventato presto una vera e propria attrazione turistica. Non solo per persone anziane che amano ricordare la Foggia che fu ma anche tanti ragazzi che percorrono la stradina fino a questo momento dimenticata e sconosciuta per pubblicare foto sui social. La stradina cambia veste e colori in base ai periodi dell’anno: per San Valentino si riempie di cuori rossi, per il periodo natalizio s’illumina di luci colorate. L’atmosfera natalizia riuscirà a creare emozioni a tutti i curiosi che vorranno ricordare la Storia della Città.