Matteo e Laima, 900 km a piedi in 36 giorni per la sclerosi multipla: tre giorni in Capitanata

Nella giornata di domani, Matteo Valenzisi e Laima Breskutè varcheranno il confine nord della Puglia, per proseguire - con passo spedito - verso la meta: Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, dove la loro 'impresa' terminerà in nome della ricerca scientifica.

Il loro viaggio è iniziato a Roma: "Abbiamo deciso di andare a piedi da Roma a Santa Maria di Leuca per sostenere Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla", spiegano. Due anni fa Matteo è andato da Milano a Roma per la stessa causa e la raccolta fondi "è stata un successo".

Da qui l'idea di ripetere l'esperienza, cercando di comunicare attraverso i social il lavoro di AISM e far vedere più da vicino il mondo della SM. Il programma prevede di 'macinare' 900 km (in media 30 km al giorno) con l'obiettivo di raccogliere almeno 900€, 1€ per ogni chilometro percorso. Ad oggi, il target fissato è stato già superato (1125 euro tramite 50 donazioni), ma la raccolta è ancora aperta.

Matteo e Laima attraverseranno nelle prossime ore la Capitanata, dove giungeranno a Faeto nel pomeriggio di domani, 11 maggio, passando per Castelluccio dei Sauri (arrivo stimato domenica 12) e infine a Stornara lunedì 13 maggio. L'avventura, avviata il 30 aprile, terminerà in 36 giorni, salvo imprevisti.