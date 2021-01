Vespa Club Rodi Garganico: cos'è e come iscriversi

Una nuova realtà associativa si affaccia nella vita sociale a Rodi Garganico: dalla scorsa settimana è ufficialmente operativo il Vespa Club Rodi Garganico, formato dagli appassionati della mitica due ruote, da tutti conosciuta ed emblema del Made in Italy dal lontano 1946. Il sodalizio che già da molti anni frequenta ed è ben apprezzato nell'ambiente vespistico, riconosciuto ed iscritto con il numero 0846 dal Vespa Club Italia.

Le porte del Vespa Club Rodi Garganico, che già conta oltre quaranta soci, sono aperte a tutti i possessori e non di una Vespa che vogliano condividere questa passione per un modo di viaggiare indipendente dal tempo e dalla meta, per poter godere appieno dei paesaggi e dell'amicizia o semplicemente per avere informazioni sulle proprie vespe.

La parola Vespa evoca in ognuno l’immagine di un mezzo a due ruote conosciuto in tutto il mondo. La Vespa è stata celebrata nel cinema, nella letteratura, nella canzone, nei più grandi musei mondiali. Dire Vespa nel mondo equivale a dire Italia.

L’ideatore fu l’Ing. Corradino D’Ascanio che creò un mezzo a due ruote con tre caratteristiche: accessibilità, comodità, manovrabilità. Le caratteristiche estetiche dei fianchi arrotondati e la vita sottile fecero esclamare a Enrico Piaggio la celebre frase “Sembra una vespa”. Era nato il binomio Vespa Piaggio. Era il 1946 e da allora praticamente tutta Italia è andata in Vespa. Tantissimi i modelli e le versioni realizzate ma la produzione di Vespe è ancora in atto da allora.

Con i suoi sinonimi (Vespone, Vespino, Specialino etc) intere di generazioni hanno viaggiato col vento in faccia e tra i capelli, per lavoro o per svago. Ma sempre in Vespa. Non c’è famiglia infatti in cui non si sia posseduta almeno una Vespa.

Gli iscritti saranno impegnati a partecipare alle varie iniziative vespistiche e saranno organizzate delle manifestazioni a carattere locale per far conoscere ed apprezzare il mondo della Vespa quanto più possibile. Il Club punta a creare collaborazioni per promuovere il turismo sul Gargano con la Vespa.

Il motto è: Tutti insieme, tutti in Vespa!

Si invitano quanti volessero (anche se non residenti a Rodi Garganico) partecipare alle attività ed iscriversi al Vespa Club Rodi Garganico contattare il seguente numero 393292756915 (Gianluca Paradiso), mandare una mail all indirizzo rodigarganico@vespaclub.it, recarsi presso la sede del Club in Via Mauro del Giudice n. 10 oppure contattare la nostra pagina FB “Vespa Club Rodi Garganico”.