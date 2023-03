Tumore del sangue, il 70% dei malati guarisce o cronicizza la malattia: "Continuate a sostenerci"

A partire da oggi e fino a domenica, l'Ail celebra la 30esima edizione delle Uova di Pasqua, per ricordare che l'impegno per i pazienti ematologici e per le famiglie non invecchia mai. Dentro ogni uovo c'è molto di più di una semplice sorpresa, c'è il sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno,il finanziamento dei servizi socio-assistenziali e l'acquisto di macchinari per la diagnosi e cura delle principali patologie oncoematologiche.

Se oggi il 70% dei malati affetti da tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di Ail e al suo sostegno. "Chiediamo alla nostra comunità di continuare a sostenerci: il 24, 25 e 26 marzo scegli le uova Ail Foggia Odv. Con un piccolo contributo di 12 euro continueremo a garantire l'implementazione dei programmi di assistenza e l'acquisto di macchinari e strumentazione di alto valore tecnologico. L'assistenza domiciliare è il leitmotiv della programmazione 2023 di Ail Foggia, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto" riferiscono dalla sede di Via Zuretti, 31.

Info e elenco postazioni Foggia e provincia alla voce news del sito o in alternativa 0881-661096.