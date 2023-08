L'estate sui Monti Dauni è differente

I comuni dauni della provincia di Foggia organizzano varie iniziative per allietare le giornate di coloro che non amano le spiagge affollate d’estate. C’è la possibilità di percorrere itinerari culturali fra chiese ed altre testimonianze storiche, di svolgere attività di hiking e di trekking fra i boschi e i borghi per sentirsi rigenerati con il corpo e la mente. In questi luoghi si possono gustare i pranzi preparati utilizzando ricette di antiche tradizioni.

È possibile sostare a Lucera, colonia romana sin dalle guerre sannitiche dove vi è l’Anfiteatro dedicato a Cesare Augusto, una tra le residenze preferite da Federico II in cui edificò una fortezza svevo-angioina e successivamente Carlo I d'Angiò la dotò di una possente cinta muraria.

Carlo II d'Angiò nei primi anni del 1300 iniziò la costruzione gotica del Duomo (dedicato all'Assunta). Da Lucera, si arriva a Biccari, piccolo centro dove è possibile ammirare l'area naturale protetta di Monte Cornacchia e di Bosco Cerasa, il lago Pescara di origine vulcanica ed il bosco di Vado del Tufo, mentre nel borgo storico domina la torre bizantina.

Continuando verso sud si può visitare Faeto, piccolo paese dove si parla il franco-provenzale e le sue origini risalgono al 1345, quando Carlo II d'Angiò vi stabilì una colonia di provenzali. Da citare è Roseto Valfortore, con un borgo medievale ed il Palazzo baronale.

Pietramontecorvino, inoltre, ha un centro storico con un bel Castello. A Casalvecchio di Puglia il dialetto ricorda la lingua albanese. Per coloro che amano le acque termali potrebbero sostare a Castelnuovo della Daunia. San Marco la Catola, quasi ai confini tra Molise e Campania è un piccolo comune probabilmente fondato dai reduci della VI crociata, a pochi chilometri, c’è il lago di Occhito e la Valle del Fortore.

Sul versante meridionale incontriamo Troia, conosciuta per la sua bella Cattedrale romanica, sorge sul luogo dell'antica Aecae, una cittadina dauna. Si giunge così a Orsara di Puglia, centro di antiche origini, famosa anche per le sue serate estive dell"Orsara Jazz'. Bovino ha antichissime origini, con il suo castello di età Normanna e a pochi chilometri si può visitare il santuario di Santa Maria di Valleverde. A Deliceto oltre al Castello, a pochi chilometri dal centro abitato sorge il 'Convento di Santa Maria della Consolazione', dove vissero per lungo periodo Sant'Alfonso Maria de' Liguori e San Gerardo Maiella.

Sant'Agata di Puglia oltre ai suoi bei panorami conserva strutture archeologiche: il Castello, chiese, palazzi nobiliari, il Convento di Sant'Antonio e un antico frantoio del Cinquecento. Si arriva ad Accadia dove il torrente Prugno forma dei giochi d'acqua. Cittadina di origine medievale, si è sviluppata sopra le rovine dell'antichissima Eca.

Scendendo verso Foggia, ad Ascoli Satriano, è possibile degustare ottimi piatti del posto, ammirare il Parco archeologico dei Dauni con la Villa di Faragola e i Grifoni, famosi in tutto il mondo anche per come sono stati restituiti alla cittadinanza. Dell'età romana resta anche un ponte su Carapelle nonché i resti di un acquedotto. Nel 279 a. C si combatté la famosa battaglia di Ascoli dove si scontrarono i Romani e l'esercito di Pirro.

Vari paesi del subappennino organizzano serate che ospiteranno artisti della musica italiana. Accadia organizza il Blues Festival dal 4 al 7 agosto 2023. La Capitanata offre varie possibilità ai turisti e ai residenti. Le giornate di relax possono essere svariate sui Monti del Subappennino, bisogna solo scegliere che tipo di vacanza sia più piacevole.

Per chi vuole godere delle giornate calde e prendere un po' di tintarella è possibile prenotare alberghi con la piscina. Le possibilità di vacanze dinamiche e variegate sono tantissime, bisogna solo prenotare in uno dei borghi del subappennino e si torna alla fine del percorso rigenerati per affrontare il caos delle Città.