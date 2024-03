Foggia Incedit in corsia: uova di Pasqua ai piccoli pazienti dell’Oncologia Pediatrica di Casa Sollievo

L'A.S.D. Foggia Incedit 1957 ha fatto visita al reparto di Oncologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza per donare uova di Pasqua, griffate Incedit, ai piccoli degenti.

Nel periodo pasquale è stata promossa una campagna di marketing solidale dedicata alla vendita di merchandising utile all’acquisto di beni da donare, un'iniziativa che accompagna il Foggia Incedit da diversi anni.

L'idea consolida il rapporto tra sport e territorio, promuovendo in sinergia sia il brand del Foggia Incedit, sia quello della città di Foggia. Infatti, negli ultimi giorni ‘le uova Incedit’ hanno fatto visita a diversi luoghi simbolo della città. Le foto sono presenti sui canali social del club.

"Ogni anno in occasione delle festività natalizie e pasquali rispondiamo presente – afferma Vito Raimo, Presidente del Foggia Incedit -. Lo facciamo per il senso di appartenenza a questa terra e per tutti coloro che vorrebbero aiutarci ma non possono. Siamo Foggia e vogliano diffondere il bello della nostra città in ogni angolo della Puglia", spiega il numero uno del sodalizio.

"Essere qui è sempre molto bello ed emozionante. Vivere questi attimi con i ragazzi ci permette di riflettere e capire quanto siamo fortunati – aggiunge mister Enrico La Salandra, tecnico della prima squadra e responsabile del Settore Giovanile -. Noi ci saremo sempre per la nostra città e per chi ne ha bisogno. Questo è il nostro cuore, questo è il nostro modo di essere".