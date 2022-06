Sigillo d’argento Unifg al prefetto Carmine Esposito

L’università di Foggia ha consegnato al prefetto di Foggia Carmine Esposito il suo sigillo d’argento, in segno di gratitudine per la stretta collaborazione con l’Ateneo foggiano. Il desiderio di mantenere un rapporto costante e duraturo e lavorare fianco a fianco per la città è stato infatti ribadito dal rettore Unifg Pierpaolo Limone, che ha donato al prefetto Esposito il sigillo nella mattinata di martedì 28 giugno.

“La ringrazio sinceramente per il lavoro svolto sul nostro territorio.” – ha detto il rettore Pierpaolo Limone durante la cerimonia di consegna – “Governare con mano competente e saggia come ha fatto egregiamente non è stato semplice e non possiamo che esserle tutti grati. Sapere, ora, di poter contare su una collaborazione stretta e un confronto costante è molto importante per me e per l’ateneo.”