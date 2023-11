Umberto D'Aloia, l'artista del taglio di San Severo nel team degli Hairstylist a 'Miss Europe Continental'

La Finalissima Europea del Concorso di Bellezza internazionale Miss Europe Continental vede gli albori nel 2012 grazie ad Alberto Cerqua che crea il marchio Miss Europe Continental con l’idea di sfidare concorsi già esistenti ed affermati da anni. Oggi il concorso ha ottenuto una notorietà tale da avere raggiunto un successo mondiale.

Il Miss Europe Continental 2023 è all’undicesima edizione e avrà luogo il 5 novembre 2023, presentato da Veronica Maya, con collegamenti esterni e diretta su Amazon Prime Video, si svolgerà a Napoli presso il teatro Mediterraneo. E’ un format che accoglie ragazze da ogni parte dell’Europa e del Mondo.

Il Contest riprende una kermesse internazionale, sei ragazze saranno incoronate per sei differenti edizioni ed una incoronata Miss Europe Continental 2023. Il concorso è un’ottima possibilità per emergere nel mondo della moda e dello spettacolo. Ogni anno le partecipanti vengono contattate come ospiti a note trasmissioni televisive e fashion week in Italia e all’estero.

Per questa iniziativa europea e internazionale, farà parte del team ufficiale dei Crafting Hairstyle Umberto D'Aloia, un perfezionista del taglio originario di San Severo che lavora nel suo salone nella cittadina di Lesina. Il suo è un amore per il lavoro che svolge da sempre.

La partecipazione all'evento gli consentirà di rapportarsi con personaggi dello spettacolo e giovani ragazze; di attingere dal suo bagaglio di esperienza per rendere questo percorso unico e sarà uno stimolo per nuovi progetti per il futuro.

La sua passione per l’hairstylist è così viva tale da consigliare ai giovani di intraprendere il suo lavoro che gli sta dando molte soddisfazioni. Sicuramente Umberto D'Aloia porterà alto il nome della Capitanata in Europa e nel Mondo.