Tulipani e nasi rossi, la “medicina” del sorriso arriva anche nell’ospedale di San Severo

La consegna ai reparti è avvenuta grazie a 'corrieri speciali', i clown dottori dell'associazione Il Cuore Foggia. “Un particolare ringraziamento – sottolinea la presidente, Jole Figurella - va a Giuseppe Savino, ideatore del primo hub rurale pugliese denominato ‘Vazapp’, che ha messo a disposizione i ‘tulipani sospesi’ che fanno parte del progetto solidale Agricoltura delle relazioni. Questi fiori colorati e bellissimi potranno allietare i pazienti e il personale sanitario durante le festività pasquali”.

In mattinata, ad attendere i nasi rossi in Direzione Sanitaria, c’erano il Direttore del Presidio, Antonietta Costantino, il Direttore del Dipartimento di Medicina, Angelo Benvenuto e il dott. Alessandro Scelzi. La referente SS. Urp Asl Fg, Patrizia Grippa, ha immortalato questo momento di gioia e di speranza.

“La scelta del tulipano – aggiunge Jole Figurella – non è casuale. Nel linguaggio dei fiori, il simbolo del tulipano è quello di ‘amore vero’. Ma non si esaurisce solo in questo significato: varia con il colore dei suoi petali. Il tulipano giallo ricorda il sole, la luce e - insieme con gli altri - lancia il messaggio di ‘sole nel tuo sorriso’”.

Dei 50mila bulbi coltivati da Giuseppe Savino, circa 10mila sono destinati a ospedali e case di cura dove uomini e donne combattono in prima linea la battaglia contro il Covid.