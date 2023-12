'Tu scendi dalle stelle' è foggiano: il canto di Natale fu composto nel Convento di Deliceto

Chi non ha mai intonato, almeno una volta nella vita, ‘Tu scendi dalle stelle’, non può non sapere che il canto natalizio per eccellenza, più conosciuto in Italia, noto anche come 'Canzoncina a Gesù Bambino' o a 'A Gesù Bambino', è stato composto da Alfonso Maria de’ Liguori, nientepopodimeno che nella grotta del Beato Felice da Corsano scavata sotto l’antico convento agostiniano della Consolazione di Deliceto, il luogo in cui nel Natale 1744 il Santo ebbe l’ispirazione per le parole e la musica. Il titolo della versione originale è in dialetto napoletano, ovvero ‘Quanno nascette Ninno’.

Alfonso Maria de' Liguori fu un vescovo e compositore nato a Napoli nel 1696, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore. Ha composto svariate opere teologiche, apologetiche, morali, letterarie e di numerose melodie. Divenne santo nel 1839 sotto Papa Gregorio XVI.

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar; o Dio beato! Ahi quanto ti costò l'avermi amato!..

Il testo nel corso degli anni ha subìto numerose modifiche e variazioni, alcune dovute principalmente agli interventi fa parte dell'autore stesso, altre alla tradizione popolare che si appropriò del canto.