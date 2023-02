Il foggiano Santino Caravella nel nuovo film di Siani: “Orgoglioso di promuovere la Puglia"

“Ti chiama uno dei più grandi comici italiani, nonché produttore, attore e regista e ti dice che ha pensato a te per il film: è stata una bella botta”. È il battesimo del cinema per Santino Caravella. Dall’altra parte della cornetta c’era Alessandro Siani. Nella sua nuova commedia ‘Tramite amicizia’ c’è anche il comico foggiano, che compare nel trailer.

“È stata un’esperienza veramente emozionante – racconta - Anche se la parte è piccola, mi ha fatto molto piacere che mi abbiano chiesto di mantenere l’accento pugliese. Ancora una volta orgoglioso di promuovere, nel mio piccolo, la nostra terra”.

A Napoli per la première del film, in tutte le sale dal 14 febbraio, freme dalla curiosità, al debutto sul grande schermo. La vive e la racconta alla maniera sua, con l'umorismo di sempre. “Abbiamo girato diverse scene a Ferrara e sulla Costiera Amalfitana. La grande soddisfazione è che sono nel trailer ufficiale, che molte volte viene visto più del film (sorride, ndr). Speriamo che le parti che ho registrato non siano state tagliate, perché succede: può essere che la scena non piaccia al regista, e anche se ci fosse Marlon Brando la taglierebbero – prosegue Santino Caravella - Per scherzare, dissi: mettimi nel trailer, così sto contento. Stasera a mezzanotte saprò se nel film ci sono o no. Anche se ho girato poche scene, comunque erano fondamentali a livello narrativo: la scena iniziale, la scena finale e scene intermedie. Sono nei momenti clou”.

Comunque vada, la prima volta non si scorda mai, ma potrebbe prenderci gusto. “Non avevo mai fatto un’esperienza cinematografica e partecipato a una vera e propria produzione. L’emozione è stare sul set con tanti professionisti come Max Tortora, Maria Di Biase e Matilde Gioli, oltre ad Alessandro Siani naturalmente. Spero innanzitutto che il film piaccia: far parte di un film che piace è tanta roba. E poi chissà, speriamo che sia la prima di una lunga serie – conclude Caravella - e sennò ci teniamo questa”.