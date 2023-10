Il Pantarei di Torre Mileto è tra i migliori lidi balneari d'Italia

Uno dei migliori stabilimenti balneari d’Italia è in Capitanata. È il ‘Pantarei’ di Torre Mileto che ha portato a casa un ottimo secondo posto all’ottava edizione di ‘Best Beach’, il concorso del portale ‘Mondo balneare’ che può essere considerato come una sorta di Oscar delle spiagge.

In quel del ‘Sun Expo 2023’ di Rimini, il lido foggiano ha conquistato un argento nella categoria ‘best italian beach’ che premia “le migliori espressioni dei tradizionali stabilimenti balneari all’italiana, che hanno reso famose le nostre spiagge in tutto il mondo grazie all’eccellenza dei servizi, del comfort, delle attrezzature e dell’accoglienza”.

“Le emozioni sono ancora forti, fortissime. Solo (o già) 7 anni di impresa, progetti, idee, preoccupazioni, impegno, accompagnati sempre da quella ricerca costante del miglioramento, del ‘far star bene’ e poi? Poi ti chiamano a salire sul palco: ti premiano con i ‘grandi’, tra i ‘grandi’ e ti senti piccolo forse, o forse ti senti un po’ più passione per il proprio lavoro e attenzione massima per i clienti” scrivono Valentino e Matteo Massaro sulla pagina facebook del loro lido.

E ovviamente ringraziano i clienti e allo staff. “Grazie a voi che tornate ogni anno, che passate per una sola giornata, che vi fermate a vivere la nostra spiaggia, quella del ‘sole mio’, che vi immergete nell’atmosfera del nostro posto, che apprezzate il lavoro dei ragazzi dello staff. Ragazzi straordinari e fantastici, sempre solari, pronti a dare il meglio di loro stessi, a fare il massimo, a sorridere anche quando le giornate sono dure”.

Apprezzamenti anche da parte dell’amministrazione comunale di San Nicandro.

“Un riconoscimento meritato e sorprendente – scrive su facebook il sindaco Matteo Vocale – che ci rende tanto orgogliosi della nostra Torre Mileto e di come si stia trasformando anche grazie al lavoro, all'inventiva e alla qualità crescente messa in campo dagli imprenditori locali. Al ritiro del premio è stata presente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'Assessore alla Cultura Arcangela Tardio. Una presenza che testimonia come il Comune di San Nicandro Garganico sia e sarà sempre vicino a quanti, riconoscendo i propri limiti per migliorarsi nel tempo, vogliano con le proprie attività fare bene al territorio offrendo sempre maggiore qualità. A Matteo e Valentino Massaro e a tutto il loro staff, le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri ad maiora!”.