Nasce 'La tombolata pugliese': l'idea di due giovani imprenditori di San Severo per dare una mano agli autistici

In occasione delle festività, due piccole aziende di San Severo e Torremaggiore, hanno voluto investire in un progetto comune per promuovere il proprio territorio, far conoscere nuovi prodotti locali ed assumere un impegno sociale: una parte del ricavato dalla vendita delle box, disponibili presso Divinarte, verrà infatti devoluto a sostegno dell'associazione autismo San Severo, che da anni accompagna ed è punto di riferimento sul territorio per le famiglie di persone autistiche.

Ribattezzata 'La tombolata pugliese', si tratta di una box ideata da due giovani realtà imprenditoriali locali, Apulia Cocktail Experience e Piantarei e commercializzata presso l'emporio Divinarte, di Aurelio De Angelis sito in Via Belmonte 85, in collaborazione con Elvira De Santis presidente dell’ Associazione di volontariato Autismo San Severo.

Al suo interno ci sono nuove tendenze e tradizione: Ambo! Un cocktail pre-miscelato dai profumi tutti invernali; la tombola per le serate in compagnia di amici e famiglia; un sacchetto di ceci PiantaRei per giocare a tombola e mangiare una minestra saporita.

PiantaRei è una start-up che produce e commercializza alimenti biologici e senza glutine e affonda le sue radici in un sogno condiviso da Sabino Ammollo e suo padre Franco, quello di riportare in produzione oliveti dismessi, restituendo al territorio i paesaggi per cui tutto il mondo lo conosce.

Apulia Cocktail Experience nasce nel marzo del 2020, l’idea originaria di Enzo e Anna Tamalio, un bar itinerante per eventi che offrisse drink a km0 e che nei mesi si è evoluta anche nella produzione di cocktail ready-to-drink da bere comodamente a casa.