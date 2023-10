"Non avere paura", il messaggio di Fabio e Dino a Piero Armenti: "Torna a Foggia, ti mostreremo cose stupende"

Tutto comincia con una parodia dei video con i quali Piero Armenti è diventato una celebrità sui social. Fabio Conticelli, novello cicerone si fa immortalare davanti ad alcuni luoghi simbolo dalla città (il Teatro Giordano e la porta del palazzo di Federico II), prima che un 'losco figuro' con il cappuccio e gli occhiali da sole lo spaventi con un "bu" e lo costringa alla fuga.

Alla fine Fabio si ferma davanti alla Cattedrale, e l'uomo misterioso (Dino La Cecilia) ricompare alle sue spalle svelando il malinteso: "Volevo dire Buonasera. Non devi avere paura, Foggia non fa paura. Noi diamo solo abbracci a Foggia".

La parodia poi cede spazio al messaggio vero e proprio rivolto all'urban explorer salernitano: "Ci siamo permessi di ironizzare sul tuo video perché noi siamo simpatici. La verità è che hai fatto benissimo a denunciare quello che hai denunciato, perché è una cosa brutta. Ci dispiace soltanto che non hai potuto vedere le cose belle di Foggia perché ti sei spaventato. Qui non c'è da avere paura".

Poi scatta l'invito a Piero e ai suoi genitori: "Noi ti invitiamo a tornare a Foggia, porta chi vuoi. Ti facciamo da cicerone, ti facciamo vedere delle cose stupende e tu eri venuto qui per mostrarle, lo sappiamo. Ti facciamo mangiare delle cose che non hai mangiato. Poi, se vuoi contraccambiare, noi veniamo a New York. Non avere paura".