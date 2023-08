Tartaruga a spasso su viale Pinto: salvata prima che potesse essere investita

Si aggirava flemmatica lungo viale Pinto. Forse alla ricerca di ombra o magari di cibo. O forse era stata abbandonata e stava tentando di ritrovare la strada di casa. Stiamo parlando di una tartaruga che ieri è stata vista aggirarsi per Foggia.

Ad accorgersene alcuni cittadini premurosi che hanno contattato le forze dell’ordine. Ad intervenire è stato il nucleo ecologia della Polizia locale che ha tratto in salvo la testuggine prima che potesse finire inavvertitamente investita da qualche auto in transito.

Gli agenti hanno tentato invano di risalire al proprietario dell’animale – al quale hanno dato il nome Gaetana – e per questo hanno predisposto il suo trasferimento presso l’osservatorio faunistico regionale e centro recupero animali selvatici di Bitetto dove gli animali feriti o in difficoltà trovano assistenza specializzata fino al momento in cui, completamente guariti, riacquistano la libertà.

Sempre nel centro di Bitetto, sono stati trasferiti i rondoni, i due gufi e il camaleonte che dall’inizio dell’anno sono stati recuperati sempre dalla Polizia locale foggiana.