Tartaruga spiaggiata tra Lesina e Torre Mileto: corsa contro il tempo per salvare il grosso esemplare

Una tartaruga marina di grandi dimensioni, della specie Caretta Caretta, è stata salvata questa mattina sulla spiaggia di Lesina, a poche centinaia di metri da Torre Mileto.

L'animale, spiega il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, è stato recuperato ancora in vita, spiaggiato sulla battiglia ed è stato affidato ai volontari del Centro recupero tartarughe marine di Manfredonia per le cure del caso. "Avuta segnalazione dal concittadino Leo Manduzio intorno alle 10:00, abbiamo subito attivato il servizio veterinario della Asl di Foggia e il Crtm di Manfredonia", spiega Vocale. "L'animale giaceva ancora vivo sulla battigia, probabilmente disorientato dal mare agitato. Ora è in viaggio con i volontari del centro di recupero che provvederanno a recuperarne lo stato di salute e a liberarlo non appena le condizioni permetteranno", conclude.