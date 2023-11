Sfida tutta foggiana a Tale e Quale Show: sarà Luca Gaudiano contro Antonino Spadaccino

Luca Gaudiano non ha sbagliato un colpo: dopo l'affermazione nel 2021 a Sanremo Giovani con 'Polvere da Sparo', ha vinto la tredicesima edizione di 'Tale e Quale show', il format di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che per la seconda volta in due anni premia un artista di Foggia. L'anno scorso il titolo era andato ad Antonino, già vincitore di 'Amici' di Maria De Filippi.

Gaudiano ha avuto la meglio sui suoi dieci avversari - Paolantoni e Cirilli compresi - affermandosi in tre delle otto puntate con le imitazioni di Tiziano Ferro, Al Bano e Tananai. Probabilmente avrebbe meritato finanche qualcosa in più. Da vincitore del torneo, ha chiuso l'ultima puntata della 13esima edizione con 'Meraviglioso', brano di Domenico Modugno reinterpretato da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

L'anno scorso Antonino Spadaccino aveva convinto la stessa giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, grazie alle magistrali interpretazioni di Marco Masini, Tom Walker e Loredana Bertè. Il cantante 40enne aveva stravinto anche la finalissima tra i cinque migliori delle edizioni 11 e dodici, interpretando nuovamente 'Ci vorrebbe il mare'.

Venerdì prossimo Luca Gaudiano troverà di fronte il concittadino e collega Antonino Spadaccino, che l'altroieri, su Facebook, ha già fatto capire quali saranno le sue intenzioni: "Tornare a Tale e Quale Show sarà emozionante, già lo so. Lo scorso anno è stato grandioso, vincere il programma e addirittura vincere anche il torneo di tutti i vincitori…e chi se lo dimentica. Quest’anno? Quest’anno voglio solo riabbracciare tutta la Famiglia di Tale e Quale e divertirmi, proprio come dice sempre il mitico Carlo Conti. Ps: ho appena scelto quale sarà l’artista che interpreterò…"