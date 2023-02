Superenalotto: sfiorato il '6' da oltre 350 milioni di euro in Puglia

Superenalotto, ancora un nulla di fatto: nessun giocatore ha centrato il '6' da oltre 350 milioni di euro. Ora il Jackpot è salito a 361,5 milioni di euro. Tuttavia il sei milionario è stato sfiorato in Puglia, dove un giocatore di Bari ha però centrato uno dei tre '5' da oltre 100mila euro, presso il punto Sisal di via Ottavio Tapputi 4,

Gli altri sono stati centrati a Chiavasso, in provincia di Torino presso il punto Sisal di via Po 10 e a Borgomanero, in provincia di Novara presso il punto Sisal di Corso Sempione 55.

Il totale della vincita è di 106.721,96 euro a testa. Da segnalare, riporta Agipronews, anche tre '4 stella' da 37.889 euro ciascuno. L’ultimo 6 da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone.

Come riporta Agipronews, a San Severo, nel concorso del Lotto, sono stati vinti 62.500.

Il SuperEnalotto compirà quest’anno, precisamente il 3 dicembre, 25 anni e nella sua storia ha segnato capitoli importanti nei giochi in Italia. La prima storica vincita risale al 17 gennaio 1998, appena un mese e mezzo dopo la partenza. Quel giorno un fortunato giocatore della provincia di Brescia si portò a casa 11,8 miliardi delle vecchie lire.

Dei 124 jackpot assegnati nella storia del SuperEnalotto, ben 18 sono stati centrati in Campania. Sul secondo gradino del podio il Lazio con 16, seguito dall’Emilia Romagna con 13. Ci sono però ancora tre regioni dove la dea bendata non si è ancora fermata e precisamente la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige ed il Molise.