Il cibo è protagonista, successo per la 'Social Dinner' dei Pietrocola: "La Puglia celebrata in tutt'Italia"

Ha fatto registrare un grande successo la Puglia Social Dinner, organizzata dai foggiani Andrea e Valentina Pietrocola (noti per il blog 'La cucina del fuorisede') e giunta alla sesta edizione.

L’evento, che ha visto tra i protagonisti Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano, ha ospitato 70 persone fra aziende, influencer, blogger e professionisti del settore digital per due talk sul rapporto fra cibo, emozione e territorio e sul listening aziendale grazie al ruolo dell'influencer marketing.

La Puglia, come sottolineato da Peronaci, "ha location favolose e buon cibo. La Puglia è una regione che sta dando molto e sta riscoprendo molto le tradizioni che forse erano andate un po' dimenticate o erano rimaste in sordina nelle campagne. Invece oggi viene celebrata in tutt'Italia".

A seguire un aperitivo e una cena interamente realizzata dall'Executive chef Massimo Scirocco. La Puglia Social Dinner di Foggia è la sesta edizione dopo quelle di Milano, Roma, Vietri sul Mare, Bologna e proprio del capoluogo dauno, da cui tutto è partito.