Lo studio legale associato Miranda vince 'Le fonti awards'

Lo studio legale associato a Miranda consegue il premio 'Le fonti awards® Italy' come team legale dell’anno in boutique di eccellenza per il 2022. Si tratta di una seconda volta per lo studio (già vincitore del premio nel 2020) che a livello nazionale si riconferma un’eccellenza nell’ambito del diritto assicurativo quale fiduciario di compagnie di assicurazione.

La cerimonia di consegna del premio organizzata da Le Fonti giunta alla XII edizione è avvenuta lo scorso giovedì 10 novembre nella splendida cornice di palazzo mezzanotte, sede della borsa italiana, e a ritirare il premio sono stati l’avvocato Luigi Miranda e l’avvocato Nicoletta Miranda rispettivamente managing partner e senior partner dello studio.

“È stato emozionante come la prima volta – commenta l’avvocato Luigi Miranda – perché si tratta di un riconoscimento che premia le eccellenze del mondo legale e professionale. Riceverlo significa che stiamo continuando a lavorare con grande spirito di sacrificio ed abnegazione e con professionalità. È ovviamente un riconoscimento che premia il lavoro dell’intera squadra. Un lavoro di squadra che per me è fondamentale per ottenere ottimi risultati con un occhio sempre attento ai cambiamenti della società, alle nuove sfide”.

Sfide come quelle poste in essere dalla pandemia che ha costretto anche il settore legale a rivedere le strategie per non far collassare la professione forense. Infatti nel 2020, con le restrizioni che rischiavano di paralizzare avvocati e compagnie assicurative, fu proprio lo studio Miranda a proporre l’utilizzo della posta elettronica certificata ed altri strumenti innovativi per portare avanti l’attività giuridica anche nel settore penale come nel caso delle querele.

Modus operandi allora dai più considerato ardito, ma che oggi è prassi e legge dello stato e che sicuramente ha concorso a far assegnare allo studio anche nel 2020 'Le fonti awards® Italy', riconoscimento che premia anche la propensione all’innovazione.

È la conferma che la professione forense debba sempre attagliarsi alle evoluzioni repentine degli ultimi anni, mantenendo però sempre il rigore e le peculiarità del ruolo che anche la costituzione conferisce all’avvocato. In questo solco si estrinseca la nostra attività quotidiana per cui ringrazio tutta la squadra dello studio, così Nicoletta Miranda.

Lo studio legale associato Miranda oggi conta sedi a Foggia, Napoli, Roma e Milano ed è fiduciario sia in ambito penalistico che civilistico di diverse compagnie di assicurazioni oltre che di istituti di credito e società di livello nazionale e internazionale. Le sue attività si snodano su tutto il territorio nazionale e in particolare in Puglia, Campania, Calabria, Molise e Basilicata.