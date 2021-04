Gli studenti dell'alberghiero di Manfredonia e San Giovanni Rotondo alla ribalta nazionale

Nell’attuale scenario, Plan Edizioni, insieme agli esperti formatori di Peaktime, agenzia specializzata in progetti didattici, e grazie alla collaborazione di Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, hanno ideato un’edizione digitale del cooking quiz che sta coinvolgendo oltre 20mila studenti di tutta Italia. Un modo 'innovativo' e soprattutto entusiasmante per affiancare i ragazzi nella formazione e nella crescita professionale.

Il tour è partito a gennaio e sta ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente che certifica la straordinaria efficacia di apprendimento.

Esperienza entusiasmante per i ragazzi dell’Ipeoa 'Michele Lecce' di Manfredonia e San Giovanni Rotondo protagonisti del cooking quiz. Gli studenti hanno ottenuto ottimi risultati durante la gara: merito dello Chef Docente di Alma Valerio Cabri, di Stefano Venturelli, Restaurant Manager di Alma e di Alvin Crescini, relatore e presentatore del contest i quali hanno saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata degli appuntamenti.

Dopo una prima parte di didattica, gli studenti si sono misurati attraverso l’accattivante quiz che contraddistingue il progetto: un metodo divertente per imparare e sondare il livello di apprendimento.

Le classi 4^A Enogastronomia e 4^C Sala-Vendita di Manfredonia e la 4^A Enogastronomia e 4^C Sala-Vendita di San Giovanni Rotondo si sono aggiudicate un posto alla Finalissima Nazionale di Maggio, dove in rappresentanza del proprio Istituto dovranno 'battersi' contro le migliori classi di tutta Italia. Grande soddisfazione per la professoressa Leda Cirelli coordinatrice del progetto e per il corpo docente che al di là del risultato, è stata molto felici di regalare un'attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo.

Cooking Quiz, per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è il progetto didattico adottato dalla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri di Italia Re.Na.I.A.

Una novità della 5^ edizione è il focus dedicato alle buone norme di Raccolta Differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COREPLA, COREVE e RICREA. Vaschette e pellicole in plastica, bottiglie e vasetti in vetro, scatolame in acciaio, vaschette e foglio in alluminio, sono solo alcuni esempi degli imballaggi che noi tutti usiamo ogni giorno in cucina, non soltanto per preparare al meglio i nostri piatti ma anche per conservare e proteggere il cibo. Grazie agli imballaggi in vetro, acciaio, alluminio e plastica, infatti, si combatte lo spreco alimentare e il nostro cibo dura di più. I Consorzi Nazionali che partecipano al Cooking Quiz garantiscono l’avvio al riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia, e rendendo il nostro Paese un esempio virtuoso in tutto il Mondo.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: cameo Professional, Cial Consorzio Imballaggi Alluminio, CNA Agroalimentare, Coal, Colli Euganei DOCG, CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA Piemonte, Consorzio del Prosciutto di Modena, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Cooperlat, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Coreve Consorzio per il Riciclo del vetro, Gest Cooper Società Agricola Cooperativa, Granarolo, Igor Gorgonzola, Italia Zuccheri, Montasio - Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Salumificio Ciriaci, Unicam.