I trombonisti del Conservatorio di Foggia suonano a New York: "Facciamo sentire a casa gli Italiani d'America"

‘From Italy with love’, dall’Italia con amore e a suon di musica. Musica che porta la firma anche della Puglia. Ci sono, infatti, pure alcuni studenti del Conservatorio Umberto Giordano nel progetto che ha portato a New York la musica classica del Belpaese, da Puccini a Rossini e Bellini passando per Bocelli e Morricone.

Sono Antonello Zingarelli (Bisceglie), Salvatore Pirelli (Presicce nel leccese), Federico Antonio Filippo (Surbo) e Antonio Antenucci (San Paolo Civitate). Suonano il trombone e attualmente studiano tutti al Conservatorio foggiano. Fanno parte della Apulia Piano Brass Ensamble, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione di Alta Cultura Musicale ‘W.A. Mozart’ di Tricase e il Conservatorio Umberto Giordano con l’intento di fornire ai giovani musicisti diplomandi e diplomati delle occasioni di crescita artistica e di apprendimento basato sulla pratica.

Sono volati alla volta della Grande Mela con i Maestri Giovanni Calabrese (presidente dell’Associazione di Tricase, direttore artistico del ‘Centro Artistico Internazionale del Mediterraneo’, del ‘Festival Artistico Internazionale Armonie Artistiche’ e del concorso internazionale ‘Musicarte’) e Giuseppe De Marco (docente di trombone presso il Conservatorio di piazza Nigri e responsabile delle attività della Apulia Piano Brass Ensamble). Ad attenderli ben quattro concerti – St. John University, Italian Cultural Institute, Long Island Music Conservatory e Good Sheperd-Faith Presbyterian Church – insieme al pianista, compositore e produttore americano acclamato a livello internazionale Michael Bulychev-Okser.

Per l’Ensamble, che oltre ad una fortunata tournée pugliese può vantare un concerto di Capodanno presso il Parlamento di Stoccarda per conto dell’Istituto Italiano di Cultura, si è trattato di una esperienza formativa come poche.

“È stata un’esperienza molto emozionante, il pubblico è stato caloroso. Spero di essere riuscito a trasmettere agli Americani il calore della nostra terra e di aver fatto sentire a casa, anche se per poco, gli Italiani presenti” ha dichiarato Antonio Zingarelli. “Tra le cose che ho portato a casa – gli ha fatto eco Salvatore Pirelli – ci sono il legame e la complicità che si sono creati tra noi studenti e con i maestri Calabrese e De Marco. E sicuramente il modo di fare degli Americani: sono estrosi, sono molto uniti e hanno un senso dell’accoglienza davvero straordinario”.

“È sicuramente stato un onore e un privilegio suonare a New York – ha detto Antonio Antenucci – come rappresentanti sia dell’Italia che del Conservatorio di Foggia. È un’esperienza indimenticabile da cui imparare tanto: ogni concerto ci ha portati in un posto diverso che ha una storia, la propria cultura, una propria visione. E poi ammettiamolo, New York con i grattacieli e la sua vita frenetica ha un certo fascino. Anche se non ci vivrei mai”.

“Il progetto ‘From Italy with love’, nato dalla pluriennale collaborazione tra l’Associazione di Alta Cultura Musicale ‘W.A. Mozart’ e il ‘George Gershwin Festival & Competition’ di New York – ha spiegato Giovanni Calabrese – quest’anno si è arricchito con i partenariati del Conservatorio di Foggia, dell’Istituto Italiano di Cultura’ di New York e del Long Island Music Conservatory proprio per dare la possibilità a giovani pugliesi si esibirsi su prestigiosi palcoscenici. L’obiettivo è quello di dare una visione più ampia di ciò che significa essere musicista negli anni Duemila. Siamo convinti che oggi non sia più sufficiente la sola formazione musicale, ma che sia importante anche fare esperienze per migliorare le conoscenze e le competenze. Dobbiamo prepararli ad affrontare tutte le sfide che il futuro riserva loro”.