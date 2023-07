A Stornara le api prendono casa in un loculo

Una situazione alquanto bizzarra è quella nella quale si sono imbattute qualche giorno fa le persone in visita ai propri cari estinti nel cimitero di Stornara. Un enorme sciame di api aveva deciso di costruire il proprio alveare all’interno di un loculo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per apire il loculo e un apicultore che ha rimosso e posto al sicuro lo sciame.

E’ utile ricordare che le api sono insetti fondamentali per il nostro ecosistema e che, quindi, non vanno assolutamente uccise. Se ci si imbatte in un nido (magari anche sul balcone di casa) è bene chiamare i Vigili del Fuoco (115) o il numero unico di emergenza (112). La rimozione sarà comunque cura esclusiva di un apicultore. Nell’attesa della risoluzione del problema, bisogna mantenere la calma: le api attaccano solo se si sentono minacciate e, quindi, meglio evitare urla e movimenti bruschi.

(foto da Stornara Life on Fb)