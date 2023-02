"Ogni volta che posso ho bisogno di tornare sul Gargano: è il mio luogo del cuore"

In 90 secondi, lo Spot condensa la storia di un uomo residente in una grande, grigia e caotica città del Nord, il quale, in un momento di conclamato stress (esacerbato dal contesto in cui si trova), incrociando casualmente lo sguardo con una sua vecchia foto poggiata sulla scrivania, evade dalla sua contingente situazione psicofisica e si rifugia nel ricordo del tempo in cui quella fu scattata: la sua infanzia durante le indimenticabili vacanze estive trascorse in terra di Puglia

'Gargano, il mio luogo del cuore' è parte di un più ampio progetto di valorizzazione e promozione del territorio garganico attraverso il quale, da un lato, ci si propone di diffondere la conoscenza dell’immenso patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico della 'Montagna del Sole' e, dall’altro, si intende dotare il locale comparto turistico-ricettivo di strumenti efficaci e innovativi con cui intercettare e stimolare domanda qualificata.

In questa prima fase, il progetto prevede l’impiego di uno specifico prodotto audiovisivo, uno spot di 90 secondi “orientato” ad un preciso target di riferimento, nel perimetro delineato da un’accurata strategia di marketing transmediale.

Marco avverte tutto il peso della sua vita frenetica in una grande città del Nord e trova conforto in una vecchia foto posta sulla scrivania del suo ufficio. Un magnete invincibile lo chiama al salvifico viaggio nell’altrove che esiste ed è raggiungibile. La memoria viaggia nell’infanzia che si fa adolescenza e riscopre il trabucco fiabesco e la barca nella grotta per il primo impegnativo dono d’amore. I vicoli, i personaggi, la sua famiglia e la simbolica casetta in terracotta in cambio della bambola Camilla. Il mulo tra i gradoni, le campane nel garrito delle rondini e il lungo ma irrinunciabile viaggio a bordo della piccola utilitaria di suo padre. Il matrimonio con la ragazza del paese sospeso tra cielo e mare. E la necessità fisica e spirituale di tornare, ogni volta che la vita lo consente, nel suo luogo del cuore: il Gargano

In 90 secondi, lo Spot condensa la storia di un uomo residente in una grande, grigia e caotica città del Nord, il quale, in un momento di conclamato stress (esacerbato dal contesto in cui si trova), incrociando casualmente lo sguardo con una sua vecchia foto poggiata sulla scrivania, evade dalla sua contingente situazione psicofisica e si rifugia nel ricordo del tempo in cui quella fu scattata: la sua infanzia durante le indimenticabili vacanze estive trascorse in terra di Puglia.

Quel ricordo salvifico lo scuote e lo sollecita a intraprendere nuovamente un viaggio verso quella necessaria serenità, a lui familiare. Il viaggio non è solo fisico ma anche e soprattutto emotivo, rispolverando indelebili ricordi di una immensa felicità smarrita. Nel tornare in quel luogo, il protagonista riattraversa i percorsi emozionali già solcati durante la fanciullezza prima e l’adolescenza dopo, mettendo in evidenza alcune delle peculiarità umane, sociali e paesaggistiche del posto e creando un focus motivazionale su alcuni key-concepts positivi che, attraverso questo strumento, si intende risaltare e associare al Gargano nella mente dello spettatore: “semplicità”, “serenità familiare”, “accoglienza”, “spensieratezza”, “sentirsi a casa”, “star bene”, “rapporto intimo con la natura”, “intensità e solidità dei sentimenti”, “esigenza di tornare”.

Lo spot è naturalmente il pretesto per promuovere la bellezza e l’unicità di alcuni scorci paesaggistici strategicamente attraversati dai personaggi in alcune scene, seppur per pochi istanti per evidente esigenza narrativa. La sequenza si chiude con una nota di leggerezza svelando il destino sentimentale del protagonista, che in quel luogo ha trovato anche l’amore: un amore con cui ancora oggi, a distanza di anni, condivide l’esigenza di tornare sul Gargano ogni volta che può.

Lo spot è stato quasi interamente girato nel territorio di Peschici, borgo nel quale è ambientata la storia di Marco. Tuttavia, le immagini che srotolano velocemente il racconto descrivono il migliore Sud possibile e sintetizzano in poco più di un minuto l’essenza dell’intero territorio garganico: l’alternativa di vita sana, almeno sorseggiata, provocatoriamente offerta durante le salvifiche vacanze.

Il Gargano quale “meta-luogo” in grado di emozionare con la forza dirompente della propria bellezza e della propria semplicità; con le sue genti ospitali, le sue incantevoli coste disegnate dal mare e la natura selvaggia che, dal cuore del promontorio, dirada verso il mare per decine di ineguagliabili chilometri.

La colonna sonora è l’anima udibile del racconto, la “voce” che questa genera nel musicista. Essa integra i sentimenti che il destinatario del racconto avverte spontaneamente, mentre alcuni rumori agganciano la lirica delle note alla realtà, così meglio raccontando “il vero”.

Le scene, i suoi personaggi, sono i veri autori della musica scritta di getto, originale, leggera e non sognante ma assonante una condizione reale dello spirito, scandita da un tempo che spontaneamente si sincronizza con quanto accade in tanti anni riassunti in pochi secondi.

“Tornare è vivere“ è il titolo naturale della colonna musicale dello Spot, composta appositamente per questo progetto. Il brano originale è anche disponibile online sulle principali piattaforme di music-sharing (Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Mus-ic) e un video-tutorial è a disposizione sul sito web ufficiale e sui rispettivi canali social per quanti vorranno imparare a suonarlo al pianoforte