Alfa Romeo sceglie le strade del Gargano per girare il prossimo spot

Nel prossimo spot Alfa Romeo, scorreranno le strade provinciali del Gargano, dalla Pedegarganica alla Mattinata-Vieste. A giorni partiranno le riprese.

Il leggendario marchio del gruppo Stellantis percorre le curve della Montagna del Sole per pubblicizzare le sue prestazioni.

La location è stata scelta dalla società di produzione cinematografica pugliese Pharos Film Company, che ha recentemente prodotto lo spot per la città di Vieste andato in onda sulle reti nazionali.

Ha opzionato la strada provinciale n. 28 (Pedegarganica) dall’intersezione con la Sp22 per Rignano Garganico fino alla Sp45 bis per San Giovanni Rotondo; la Sp57 Scaloria in località Tomaiuolo nel comune di Manfredonia (dal km 8 al Km 3); la Sp55 Monte Sant’Angelo-Macchia e la Sp53 Mattinata-Vieste.

Si gira tra domenica 19 novembre e giovedì 23 novembre, indicativamente dalle 6 alle 19. Durante le riprese, sarà istituito il senso unico alternato lungo i tratti interessati, come stabilito da un’ordinanza firmata dal dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia Angelo Iannotta.