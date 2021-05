Nasce a Foggia un nuovo sportello per l’accompagnamento lavorativo, sociale e abitativo dei migranti

Si terrà martedì 18 Maggio, alle 10, presso la nuova sede Auser di Foggia in Via Sant’Alfonso dei Liguori, la conferenza stampa di inaugurazione dello sportello Integra-Corner, attivato nell’ambito del progetto Shubh.

Si tratta di un nuovo servizio di orientamento e accompagnamento destinato a cittadini stranieri titolari di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) fuoriusciti dal circuito dell’accoglienza da non più di 18 mesi.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione di Vittorio Cucci - vicepresidente regionale Auser, Domenico Rizzi - presidente Arci Foggia, Daniele Calamita - responsabile Inca - Cgil Foggia e Michela De Palma - segretario Sunia Foggia

Il progetto Shubh, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) è realizzato dal capofila Inca-Cgil e la partnership di Arci, Auser, Sunia e attraverso azioni mirate si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini stranieri residenti sul territorio sui temi del lavoro, della casa e dell’istruzione.

In Italia il progetto è attivo in 7 regioni e in 21 territori provinciali.