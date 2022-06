Sedici ciclisti percorrono 370 km per rendere omaggio a San Pio

Grande impresa, anche quest’anno, per i ciclisti della Asd 'in bike Monopoli' che, partiti da Monopoli sabato mattina all’alba, hanno raggiunto San Giovanni Rotondo per rendere omaggio a San Pio. Il gruppo è rientrato in città domenica pomeriggio.

I 16 ciclisti, sponsorizzati dalla plastic-Puglia, hanno percorso circa 370 km tra andata e ritorno. Il gruppo, partito dall’edicola votiva dedicata alla Madonna della Madia e posta all’ingresso della plastic-Puglia, era composto dal capitano Gennaro Palmitessa e da Paolo Palmitessa, Carlo Scarano, Felice Munno, Romualdo Topputi, Francesco Perricci, Pasquale Di Leo, Gianni Sabatelli, Nico Amodio, Stefano Sportelli, Michele Lopedote, Gaetano Morè, Mimino Cavaliere, Gianni Cascione, Vito Rizzo e Cosimo Sportelli.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, Fondatore e Presidente del gruppo industriale plastic-Puglia. "Ancora una volta– ha detto l’imprenditore – i ciclisti della 'in bike Monopoli' hanno saputo unire i sani valori dello sport a quelli cristiani della devozione per Padre Pio, un Santo amato in tutto il mondo. Sono orgoglioso di aver contribuito, sponsorizzando la squadra, alla buona riuscita dell’iniziativa".

L’assessore allo sport Cristian Iaia ha consegnato ai 16 ciclisti una pergamena di riconoscimento del Comune di Monopoli.